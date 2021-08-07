Son dakika haberi | Bingöl'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
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Son dakika haberi | Bingöl'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haberi | Bingöl'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan ambulans yaptığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan ambulans yaptığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü Seyran mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'e hasta bırakıp ilçeye dönen 12 AB 418 plakalı ambulans, yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada ambulans içinde bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları başka bir ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sağlık çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Son dakika haberi | Bingöl'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Son dakika haberi | Bingöl'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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