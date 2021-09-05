Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Son dakika gündem haberi: BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde ağaçlık alanda yangın çıktı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman işçileri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde saat 16.00 sıralarında ağaçlık alanda henuz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy halkının da desteğiyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı