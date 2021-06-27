Son dakika haberi | BİNGÖL'DE 14 GÜN SONRA AYNI YERDE ORMAN YANGINI

Son dakika gündem haberine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde dün akşam çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Suveren bölgesine yayıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde dün akşam çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Suveren bölgesine yayıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgeye, ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı yerde 11 Haziran'da da yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü. Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ormanlık alanında, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, Suveren bölgesine yayıldı. Sarp kayalık bölgede yangına güçlükle müdahale edilirken, ilçe belediyelerinden de itfaiye ekipleri geldi. Söndürme çalışmalarının dünden beri devam ettiği bölgede, iş makineleri de müdahale için kullanılırken, yöre halkı da ekiplere destek veriyor.

Öte yandan aynı bölgede 11 Haziran'da da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülmüştü.

10 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI

Bingöl'ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve dünden beri söndürülemeyen yangın, Dedebağı, Çamlıyurt ve Soğukpınar köylerine de sıçradı. Güzeldere köyünü ise çembere alan alevlerin, rüzgarın etkisiyle 10 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi. Hayvanların da yangın nedeniyle öldüğü bölgeye havadan helikopter desteği istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı