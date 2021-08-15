Son dakika haberi... Binada çıkan yangın paniğe neden oldu
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Son dakika haberi... Binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberi... Binada çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da 5 katlı bir binanın tepesinde bulunan odunlukta meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da 5 katlı bir binanın tepesinde bulunan odunlukta meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif mahallesi 538 Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın tepesindeki odunlukta yapılan yufka ekmeği sonrasında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi... Binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi... Binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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