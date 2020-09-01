Son dakika haberi... Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
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Son dakika haberi... Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Son dakika haberi... Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
01.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:40

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, sorumsuz vatandaşı 'ateş yakmak yasak' diyerek uyardı.

Edinilen bilgilere göre; ilçenin Elmatepe Mahallesi'nden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan itfaiye ekibi, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın yol kenarında lastik, motor parçaları ve hurda gibi eşyaları yaktığını gördü. Bilinçsizce yakılan ateşi, otluk alana, çevredeki evlere ve çöp kovasına sıçramadan söndüren itfaiye ekibi; "Böyle şeyler izin alınmadan yakılmaz. Yakma yok zaten. Ateş yakmak yasak. Buradan yayılır evlere gider." diyerek, sorumsuz vatandaşı uyarmayı da ihmal etmedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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