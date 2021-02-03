Motokros tutkunları çamurlu sarp arazilerde sürüş keyfi yaşıyor

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Bilecik'te, çoğunluğu esnaf 22 motosiklet tutkunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kentin farklı noktalarındaki çamurlu arazilerde motokros deneyimlerini artırıyor.

Oto elektrikçi, tamirci, yıkamacı, yedek parçacı, makine operatörü, memur ile galericilerin aralarında bulunduğu "Motocross11" grubunun üyeleri, şehrin stresinden uzaklaşmak üzere genellikle Bilecik'e 19 kilometre uzaklıktaki Ören köyü arazilerinde zor şartlarda motosiklet kullanıyor.

Dik yamaçları tırmanmayı başaran motokros tutkunları, çamurlu ve engebeli arazilerde sürüş keyfi yaşıyor.

Grubun üyelerinden Ömer Yavuz, AA muhabirine, iş stresini atmak amacıyla boş zamanlarında hem doğayla baş başa kaldıklarını hem de spor yaptıklarını söyledi.

Doğa gezisi de düzenleyip güzel vakit geçirdiklerini belirten Yavuz, "2008 yılından bu yana grupla boş vakitlerimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Önceki yıllarda asfaltta geziyorduk, bundan vazgeçtik. Buralarda risk daha az, keyifli ve kimseye de rahatsızlık vermiyoruz. Çamurda, karda yani, kışın zor ama daha güzel oluyor. Çok zevkli, hiçbir problemimiz yok." diye konuştu.

Yavuz, kullandıkları motosikletlerin diğerlerine göre masraflı olduğunu ancak kendileri için sürüş zevkinin daha fazla önem taşıdığını ifade etti.

"Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz"

Oto yedek parçacı Gürkan Büberci de profesyonel olmasalar da karda, çamurda motokros yaptıklarını anlattı.

Motosikletlerin bakımlarıyla kendilerinin ilgilendiğini aktaran Büberci, "Doğayla iç içe oluyoruz. Bugün başlayıp da yarın yapılabilecek bir iş değil. Çıktığımız yerler dik, engebeli yerler. Büyüklerimden eğitimler aldım, şimdi de yeni başlayan arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Kask, eldiven, dizlik ve koruma aletleri olmayan hiçbir arkadaşı gruba almıyoruz." dedi.

Oto elektrikçi Batuhan Karkaç ise bu tür motosikletleri kullanmanın ayrı bir zevk verdiğini vurguladı.

Karkaç, "Hız motorlarından daha az riski var. Doğada aksiyonu daha fazlasıyla yaşıyorsun, bir yanda korku bir yandan da istek var, daha çok hırs yapıyorsun. Çıkamadığın yerden daha iyisini yapıp da çıkmaya çalışıyorsun. Böylece hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan