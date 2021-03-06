Son dakika haberi... Bilecik ve Bursa'da "tematik" denetim yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Bilecik ve Bursa'da işletmeler, "kısıtlamasız" ilk cumartesi gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Bilecik ve Bursa'da işletmeler, "kısıtlamasız" ilk cumartesi gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Bilecik'te kontrollere katılan Vali Bilal Şentürk, "Haftalık Tematik Denetimler"in ilk gününde esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane ve yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane gibi umuma açık alanların ekiplerce denetlendiğini belirten Şentürk, "Kontrollü normalleşme döneminde, yüksek riskli iller arasında yer alan ve turuncu renk ile gösterilen ilimizin en kısa sürede düşük riskli iller arasında yer alması için çalışacağız. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar ve rahatlıklar rehavete dönüşmemeli." dedi.

Denetimlerde ekipler, vatandaşların ve esnafın HES kodlarını kontrol etti, onları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkezde ve kırsal mahallelerde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini denetledi.

Salgınla mücadele tedbirlerine uyum kapsamındaki tematik denetimlerde ekipler, süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu, işletmelerde uygulanacak tedbirlerle ilgili uyarılar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan