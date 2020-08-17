Son dakika haberi: Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı Son dakika haberleri... BİLECİK'te, merkeze bağlı Aşağıköy köyünde bulunan 10 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

BİLECİK'te, merkeze bağlı Aşağıköy köyünde bulunan 10 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy köyünde Covid-19 pozitif vaka görülmesi ve çok sayıda temaslının olması sebebi ile belirtilen adreslerin 17.08.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle bir sonraki karara kadar karantinaya alınmasına oy birliğine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA