Son dakika haberi: Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler
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Son dakika haberi: Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika haberi: Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü
AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bilecik'te üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu, kaldığı yurtta fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu, kaldığı yurtta fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berberoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Berberoğlu için yurda sağlık ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berberoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ise Berberoğlu'nun kaldığı yurtta inceleme yaptı.

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AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri

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