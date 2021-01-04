Son dakika haberi... Bilecik'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haber... Bilecik'in Bayırköy beldesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Beldenin Gazi Mahallesi'nde yaşayan Ziya Adalı'dan (81) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, Adalı'nın hareketsiz olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen Adalı'nın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı