Son dakika haberi... Bilecik'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Bilecik'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

04.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:30
Son dakika haberi... Bilecik'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haber... Bilecik'in Bayırköy beldesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Beldenin Gazi Mahallesi'nde yaşayan Ziya Adalı'dan (81) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, Adalı'nın hareketsiz olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen Adalı'nın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Samet Aybaba Güven Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bilecik'te yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:33:32. #1.15#
title