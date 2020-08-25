Son dakika haberi: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika gündem haberi: Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine ilişkin operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu M.A, A.A. ve A.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA