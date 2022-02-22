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Son dakika haberi | Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; jandarma ekipleri Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6 şüphelinin bulunduğu evde ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet hassas terazi ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Metamfetamin, Jandarma, Bilecik, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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