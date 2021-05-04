Son dakika haberi | Bilecik'te tarım arazileri üretime kazandırılacak
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Son dakika haberi | Bilecik'te tarım arazileri üretime kazandırılacak

Son dakika haberi | Bilecik'te tarım arazileri üretime kazandırılacak
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bilecik'te atıl durumda bulunan, boş ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması amacıyla "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi" uygulanıyor.

Bilecik'te atıl durumda bulunan, boş ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması amacıyla "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi" uygulanıyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Kaymakam adayı Şeymanur Kaygusuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte proje kapsamında atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Oluklu köyünde, boş bırakılan ve atıl durumda bulunan arazide incelemede bulundu.

Arz açığı olan hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırılması, ekstrem koşullarda bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerinde karşılanması amacıyla projenin yürütüldüğünü ifade eden Şentürk, "Proje alanında arazi kiralama ve toprak işlemesi yapılacak. Tohumluk ihtiyacı belirlenerek, 2 bin dekarlık üretim alanında yağlık ayçiçeği ekiminin yapılması planlanıyor. Tohum, gübre, ilaç maliyetini hibe ile karşılamayı hedefliyoruz. Hasat sonunda elde edilen geliri proje çiftçilerine dağıtımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Şentürk, İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünün 1200 rakımlı yaylasında da incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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