Son dakika haberi! Bilecik'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberler... Bilecik'te iki kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bilecik'te iki kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, beldedeki bir evde Ö.E. ile Z.E'yi silahla yaralayıp kaçtığı öne sürülen İ.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreste gözaltına alınan İ.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan