Son dakika haberi | Bilecik'te şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi | Bilecik'te şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Bilecik'te şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü.

Süleyman T, idaresindeki 34 NB 0174 plakalı çekici, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Poyra rampalarında şarampole devrildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazada, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Süleyman T'nin cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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