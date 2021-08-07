Son dakika haberi | Bilecik'te şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü.
Süleyman T, idaresindeki 34 NB 0174 plakalı çekici, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Poyra rampalarında şarampole devrildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazada, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Süleyman T'nin cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan