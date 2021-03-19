Son dakika haberi! Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
19.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:27
Son dakika haberi: Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Söğüt Caddesi'nde Mezbaha Sokak kavşağında, Gökhan B. yönetimindeki 11 AAV 484 plakalı otomobil ile Murat G. idaresindeki 11 EK 247 plakalı otomobil, çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsü Murat G, yaralandı.
Yaralı, olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ile hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı