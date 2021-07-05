Son dakika haberi! Bilecik'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi! Bilecik'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! Bilecik'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin çarpmasıyla motosikletten düşen ve sonrasında yoldan geçen iki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin çarpmasıyla motosikletten düşen ve sonrasında yoldan geçen iki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D-650 Karayolu İçmeler mevkisinde, İstanbul'dan Bilecik'e gelen R. Ü. yönetimindeki 34 DBT 384 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden plakası tespit edilemeyen Saffet Mercan ve Zafer Mercan kardeşlerin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Saffet Mercan'a aynı istikamette seyreden H.G. yönetimindeki 33 ZL 251 plakalı otomobil ve daha sonra yine aynı güzergahta seyreden K.K'nin kullandığı 06 S 1479 plakalı otomobil çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Saffet Mercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yola savrulan Zafer Mercan ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Mercan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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