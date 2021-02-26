Son dakika haberi... Bilecik'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası yazıldı

Bir son dakika haberine göre Bilecik'te bir dairede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 9 bin 352 lira para cezası uygulandı.

Bilecik'te bir dairede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 9 bin 352 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı ihbarı aldı.

Söz konusu daireye giden ekipler, yaptıkları aramalarda 8 bin 765 lira, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirdi.

İçeride kumar oynadıkları belirlenen 7 kişi hakkında 9 bin 352 lira idari para cezası tutanağı tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan