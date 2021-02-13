Son dakika haberi! Bilecik'te Kovid-19 denetimi yapıldı

Bilecik'te, İçişleri Bakanlığının talimatları gereğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Vali Bilal Şentürk, Cumhuriyet Meydanından başlayan denetimlere katılarak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Tevfikbey Caddesi ile Atatürk Bulvarındaki kısıtlamadan muaf olan esnafları gezen ve kolluk kuvvetlerinden denetimler hakkında bilgi alan Vali Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ve esnafların destekleriyle Kovid-19'la mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Şentürk, "Tedbirleri gevşetmemek adına ilimizdeki denetimlere katıldık. Sokağa çıkma yasağının ihlalleriyle ilgili genel denetim yapalım dedik. Vatandaşlarımızın bilinçli olduğunu görüyoruz. Başarı bizi rehavete ve gevşekliğe düşürmemelidir." diye konuştu.

Kentte mutasyonlu virüs sayısının sorulması üzerine Şentürk, "Bir vakamız oldu, oradan kaynaklı, tek bir noktadan etkilenenler oldu. Fakat yoğun izolasyon çalışmasıyla çok şükür yayılmadığını, bulaşmadığını görüyoruz. Teyakkuz halinde olmak zorundayız, tekrar hareketlenme olabileceğini göz ardı etmeden çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş