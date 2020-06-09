Son dakika haberi | Bilecik'te kirazları "kendin topla, kendin ye" uygulamasına büyük ilgi
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Son dakika haberi | Bilecik'te kirazları "kendin topla, kendin ye" uygulamasına büyük ilgi

Son dakika gelişmesine göre Bilecik-Söğüt kara yolu kenarındaki bazı bahçe sahiplerinin başlattığı "dalından kiraz satışı" ilgi görüyor.

Son dakika haberi | Bilecik'te kirazları
09.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:07

Bilecik-Söğüt kara yolu kenarındaki bazı bahçe sahiplerinin başlattığı "dalından kiraz satışı" ilgi görüyor.

Özellikle hafta sonları Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretlerinden dolayı kalabalıklaşan yolun iki kıyısında meyve bahçesi bulunan üreticiler, kurdukları tezgahlara "Sen hiç dalında kiraz yedin mi?" tabelaları astı.

Üreticilerin, kirazları dallarından toplama ve yeme imkanı sunduğu bahçelere gelen müşteriler, çeşidine göre kilogramı 10-12,5 lira olan meyveyi elleriyle topluyor.

Sakarya Irmağı havzasında yer alan mikroklima özelliğine sahip Bilecik'in kirazı, aroması ve tadıyla beğeniliyor.

"Hepsini satıyorum, isteyene de bol bol yedirip dua alıyorum"

Bölgede 50 yıldır meyvecilik yapan 74 yaşındaki Ahmet Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 dönümlük arazisindeki ağaçlardan direkt kiraz satışında, beklediklerinin üzerinde taleple karşılaştıklarını söyledi.

Bu fikrin, bir müşterinin talebi sayesinde ortaya çıktığını belirten Çakar, "Bir kişi aracıyla yolun karşısında durdu ve yanıma gelerek dalından kiraz yemek istedi. Ben de 'Çoluğunu çocuğunu getirirsen öyle yersin' dedim. Gelip yediler, teşekkür ettiler. Böyle başladı, patladı gitti. Allah bereket versin, kirazım bitiyor. Hepsini satıyorum, isteyene de bol bol yedirip dua alıyorum." diye konuştu.

Üretici Lokman Balta da hobi bahçesini, vatandaşın hizmetine sunduğunu söyledi.

Müşterilerinin, kasaları alıp dalından kirazları topladığını anlatan Balta, "Şehirlerden gelenler şaşırıyor. Pazara gidip 20-25 liraya çürük mal alabiliyorlar. Burada hepsi organik. Piknik yapıp çayını içen de var. Sonrasında meyveyi getiriyor ve tartıyorum, o da memleketine götürüyor." dedi.

"Tarlada self servis gibi bir şey"

İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Ramazan Bozkurt Acar, dalından kiraz satışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Acar, "Süper bir yer. Ürünler kaliteli. Kovayı bize verdiler, 'Dalları kırmadan toplayın' dediler. Biz de gözümüzün gördüğünü topladık." ifadelerini kullandı.

Bilecik merkezden gelen Nazife Tamayar ise yoğun ilginin kendisini de şaşırttığını belirterek "Dalından kiraz yiyorlar. Çocuklar fotoğraf çektiriyor. Tarlada self servis gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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