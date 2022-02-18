Son dakika haberi | Bilecik'te kafeteryada yangın söndürüldü

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Bilecik'te bir kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'ta hizmet veren bir kafeteryanın bacasından yoğun duman çıktığı fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Hasara neden olan yangının havalandırma sistemi içinde bulunan motordan kaynaklandığı düşünülürken, tedbir amaçlı olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi.