Son dakika haberi... Bilecik'te iç su av yasağı kalktı
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Son dakika haberi... Bilecik'te iç su av yasağı kalktı

Gelen son dakika haberine göre Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, amatör balıkçıkta mevzuata aykırı avlandığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Son dakika haberi... Bilecik'te iç su av yasağı kalktı
16.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:09

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, amatör balıkçıkta mevzuata aykırı avlandığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacağını söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde 1 Haziran itibariyle amatör balıkçılık faaliyetinin serbest bırakıldığını söyledi. İl Müdürlüğünce il genelinde yapılan denetimler arttırılmış olup, mevzuata aykırı avlandığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacağını anlatan İl Müdürü Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;

"16 Haziran bugün itibariyle ilimiz iç su av yasağı kalkacağından, İl/İlçe Müdürlüklerimiz kontrol ve denetimlerini daha da arttıracak olup, müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle yasak dönemde mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır. Ayrıca Korona virüs salgını süresince belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uymak şartıyla, vatandaşlarımızın amatör balıkçılık faaliyetlerini yukarıda belirtilen tür ve yasak zaman tarihlerini dikkate alarak yürütmeleri, yetkililerin uyarılarını titizlikle takip edip, bu uyarılara harfiyen uymaları salgınla mücadele için oldukça önemlidir." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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