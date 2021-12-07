Son dakika haberi! Bilecik'te evinde tarihi eser niteliğinde objeler bulunan zanlı gözaltına alındı

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, evinde tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirilen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Söğüt Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bir zanlının tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 125 sikke, 15 muhtelif obje, 1 küp, 1 dedektör, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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