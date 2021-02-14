Son dakika haberi: Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

14.02.2021 23:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:40
Son dakika haberi: Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'te bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bilecik'te bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.

Merkeze bağlı Elmabahçe köyünde vakaların birden fazla olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köyde, vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ikinci bir emre kadar köy giriş ve çıkışlarının izine tabi olmak kaydıyla karantinaya alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 23:40:36. #1.16#
title