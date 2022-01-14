Son dakika haberi: Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi: Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bilecik'te bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında dün çıkan kavgada, Arafat K'nin silahla Hikmet D'yi yaralayarak kaçması üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Arafat K. ile olaya karıştığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arafat K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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