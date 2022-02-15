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53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

AA, Uğur Baklacı - Güncel
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Bilecik'te kendisinden bir süre haber alınamayan 53 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kendisinden bir süre haber alınamayan 53 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde 6 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşayan Bayram Tarran'dan haber alamayan yakınları, bu evden gelen koku üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Eve giren 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Tarran'ın yerde hareketsiz olduğunu gördü.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Tarran'ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Bayram, Güncel, Haberler

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