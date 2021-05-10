Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Kent Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, örtü yangınını büyümeden kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı