Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü
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Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Kent Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, örtü yangınını büyümeden kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü
Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü
Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü
Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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