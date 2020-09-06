Son dakika haberi! Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik mesajı gönderdi.
06.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA