Son dakika haberi! Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü
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Son dakika haberi! Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik mesajı gönderdi.

Son dakika haberi! Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü
06.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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