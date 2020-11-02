Son dakika haberi | Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlandı

02.11.2020 22:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:10
Son dakika haberi | Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlandı

Son dakika haberleri... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, AA muhabirine, ilçedeki vaka artışları karşısında vatandaşları koruma adına çalışma başlattıklarını söyledi.

Bazı kısıtlamalara karar verdiklerini ifade eden Yaman, şunları aktardı:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışında kalan zamanlarda söz konusu vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Acil sağlık durumları, tedavi ihtiyacı, çalışma ve diğer zorunlu durumları bulunan vatandaşlarımız bu yasaktan muaf olacak. Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazarımız haftanın her günü açık olacak, içeride 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak."

Kaymakam Yaman, 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan

İlgili Haberler

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı
Son dakika haber: Pakdemirli: 'Tarım siyaset üstü bir mesele'
Son dakika haber: Pakdemirli: "Tarım siyaset üstü bir mesele"
Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı
Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar
Spor Fatih Terim Adem Ljajic Gökhan Töre Mustafa Cengiz Josef De Souza
Daha Fazla Kız Erkek İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlandı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 22:38:23. #1.15#
title