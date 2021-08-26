Son dakika haberi! Bigadiç'te kenevir ve uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi! Bigadiç'te kenevir ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi! Bigadiç'te kenevir ve uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kenevir ekimi yapan şahsı suçüstü yakaladı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kenevir ekimi yapan şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri şahsın üzerinde ayrıca uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde bir adreste 8 kök kenevir ve şahsın üzerinde yapılan aramada 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kenevirler imha edilerek, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Bigadiç'te kenevir ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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