Son dakika haberi | Biga'da yıldırım düştü, 3 inek telef oldu Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde Rıdvan ve Emin Karaca'ya ait 3 inek, yıldırım çarpması sonucu telef oldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde Rıdvan ve Emin Karaca'ya ait 3 inek, yıldırım çarpması sonucu telef oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak yağışın etkisi ile 6 büyükbaş hayvanını tarlada otlatan Rıdvan ve Emin Karaca'nın 3 ineğine yıldırım isabet etti. İnekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü. Kaynak: AA