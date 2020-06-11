Son dakika haberi | Biga'da yıldırım düştü, 3 inek telef oldu
Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde Rıdvan ve Emin Karaca'ya ait 3 inek, yıldırım çarpması sonucu telef oldu.
11.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:26
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde Rıdvan ve Emin Karaca'ya ait 3 inek, yıldırım çarpması sonucu telef oldu.
Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak yağışın etkisi ile 6 büyükbaş hayvanını tarlada otlatan Rıdvan ve Emin Karaca'nın 3 ineğine yıldırım isabet etti.
İnekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.
Kaynak: AA