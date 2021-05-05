Son dakika haberleri... Biga'da köy evinde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Çeltik köyünde Şamil Can'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya