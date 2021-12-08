Son dakika haberi: Biden, Ukrayna'ya asker göndermenin masada olmadığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını açıkladı.

Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin ile dün bir video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim." ifadesini kullandı.

Biden, Putin'in kendisini çok iyi anladığını düşündüğünü belirterek, "NATO ülkelerindeki askeri varlığımızı artırmamız gerekebilir. Ayrıca Ukrayna'ya ek savunma yardımı yapabileceğimizi de Putin'e söyledim." dedi.

"Putin mesajı aldı"

Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Biden, "Bu, şu anda masada değil." yanıtını verdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını bu nedenle de 5. madde gereği saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları bulunmadığını belirten Biden, "Diğer NATO müttefiklerimiz Ukrayna'ya askeri destek vermemiz gerektiğine hükmederse o zaman oraya gireriz ancak Rusya'nın Ukrayna işgaline ABD'nin tek taraflı karşı koyacağı fikri şu anda olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum." dedi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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