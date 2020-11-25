Son dakika haberi... Biden, Trump'ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayacak
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Son dakika haberi... Biden, Trump'ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayacak

25.11.2020 07:30 | Son Güncelleme: 25.11.2020 07:34
Son dakika haberi... Biden, Trump'ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayacak

Son dakika haberleri: ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, başkanlık görevini üstlendikten sonra ABD Adalet Bakanlığı'nı (DoJ) Başkan Donald Trump hakkında soruşturma başlatmaya zorlamayacağını söyledi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, başkanlık görevini üstlendikten sonra ABD Adalet Bakanlığı'nı (DoJ) Başkan Donald Trump hakkında soruşturma başlatmaya zorlamayacağını söyledi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump'a soruşturma açılması için siyasi pozisyonunu kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda, kimin araştırılacağının DoJ'a bağlı olduğunu söyledi.Biden, soruşturmalara karışmayı planlamadığını ve Adalet Bakanlığı'nı "bir şeyi gerçekleştirmek için araç" olarak kullanmayacağını belirtti.


Son dakika haberi... Biden, Trump'ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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