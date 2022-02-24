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Son dakika haberi: Biden: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu) Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır.

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haberi: Biden:

Son dakika haberine göre Biden: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu) Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır.

Biden: "( Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu) Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir."

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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