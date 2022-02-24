Son dakika haberi: Biden: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu) Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır.
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Biden: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu) Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır.
Biden: "( Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu) Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir."
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel