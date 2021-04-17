Son dakika haberi! Biden ile yüz yüze görüşen Japonya Başbakanı Suga'dan ikili güvenlik ittifakına vurgu
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Son dakika haberi! Biden ile yüz yüze görüşen Japonya Başbakanı Suga'dan ikili güvenlik ittifakına vurgu

Son dakika haberi! Biden ile yüz yüze görüşen Japonya Başbakanı Suga'dan ikili güvenlik ittifakına vurgu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Japonya-ABD ittifakı, mevcut bölgesel durum ve çetin güvenlik koşulları sebebiyle, bugüne kadar olduğundan daha önemli hale geliyor.

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Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Japonya-ABD ittifakı, mevcut bölgesel durum ve çetin güvenlik koşulları sebebiyle, bugüne kadar olduğundan daha önemli hale geliyor." dedi.

ABD'ye düzenlediği resmi ziyarette, Başkan Joe Biden ile gerçekleştirdiği yüz yüze görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suga, ikili güvenlik ittifakının demokrasi ve hukukun üstünlüğünden güç aldığını söyledi.

Aralarındaki "ortak anlayış ve vizyona" dikkati çeken Suga, Tayvan Boğazı, Kuzey Kore, Çin'in bölgedeki faaliyetleri, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması dahil birçok konuyu ikili zirvede dürüstlükle ele aldıklarını belirtti.

Suga, "Japonya-ABD ittifakı İndo-Pasifik'te barış, istikrar ve refahın köşe taşı olmuştur. Şimdi ise bu ittifak, mevcut bölgesel durum ve çetin güvenlik koşulları sebebiyle, bugüne kadar olduğundan daha önemli hale geliyor." ifadesini kullandı.

Siyaset, savunma, ekonomi

Kyodo ajansının, zirve sonrası yayımlanan ortak bildiriye dayandırdığı haberine göre görüşmede iki lider, Tayvan Boğazı'nın istikrarı doğrultusunda karşı kıyı sorunlarının barışçıl çözümünün teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirecek ve Senkaku Adaları'ndaki Japonya hakimiyetini sarsacak tek taraflı teşebbüslere karşı çıkan Suga ve Biden, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları koşullarına yönelik ciddi endişe taşıdıkları aktardı.

1 Şubat'ta askeri darbe meydana gelen Myanmar'da askeri ve polis birliklerince sivillere yönelik uygulanan şiddeti kınayan iki lider, Kuzey Kore'nin tamamıyla nükleerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

Biden ve Suga, dünya otomotiv endüstrisinin seri üretimini derinden etkileyen yarı iletken materyallerin temin edilmesi dahil hassas tedarik zincirleri konusunda iş birliği yapılmasında da mutabakata vardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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