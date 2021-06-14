Son dakika haberi! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"
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Son dakika haberi! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesine katılan ve zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı." ifadesini kullandı.

Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

Son dakika haberi! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika haberi! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika haberi! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika haberi! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"
ABD Başkanı Joe Biden: '(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...
ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık.' ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

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