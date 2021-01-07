Son dakika haberi: Biden, Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek
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Son dakika haberi: Biden, Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek

07.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:32
Son dakika haberi: Biden, Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek

Son dakika haberlerine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Adalet Bakanlığına, federal temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Adalet Bakanlığına, federal temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek.

Geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden, Başkent Washington'da temyiz mahkemesi hakimi olan Merrick Garland'ı, Adalet Bakanlığı görevi için seçti.

Adalet Bakanı Yardımcısı ise Lisa Monaco olacak.

Garland'ın diğer kabine üyeleri adayları gibi Senato'da onaylanması gerekiyor.

Merrick Garland, 2016'da ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilmiş ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da onay alamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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