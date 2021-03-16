Son dakika haberi | Bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu
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Son dakika haberi | Bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

16.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:11
Son dakika haberi | Bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

Son dakika haberler... Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bıçkı atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bıçkı atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi, Murat Atmaca Sokakta bulunan M.U.'ya ait bıçkı atölyesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın hızla büyüdü. Yangın ihbarından sonra kısa sürede Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu
Son dakika haberi | Bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu
Son dakika haberi | Bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu
Son dakika haberi | Bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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