Son dakika haberi! Biçerdöver alev aldı, yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü
Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekin biçen biçerdöver alev aldı.
03.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:55
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekin biçen biçerdöver alev aldı. Şoför ve çevredekilerin müdahalesi ile yangın ekinlere sıçramadan söndürüldü.
Olay Çınar'a bağlı Şeyhçoban köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Biçerdöver, ekinleri biçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Şoför ve çevredekilerin kısa sürede müdahalesi ile yangın ekinlere sıçramadan söndürüldü. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA