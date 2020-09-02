Son dakika haberi... Bıçaklı kavgada yaralandılar, hastaneye koşarak gittiler Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesinde, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oktay Gürol (22), Ahmet Gürol (19), Mecnun Çalar (32) ve Kenan Gürol (22) bıçakla yaralandı.

Yaralılardan 2'si 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılırken diğer 2 kişide kendi imkanlarıyla yaralı halde motosikletle hastaneye ulaşmaya çalışırken yaklaşık 100 metre uzaklıkta motosikletin yakıtı bitince koşarak hastaneye gitti.

İki yaralının koşarak hastaneye gitme anları ise hastane yakınlarında bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın meydana geldiği yerdeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası olay anını saniye saniye kaydetti.

Olayla ilgili polisin yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirtilen birisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA