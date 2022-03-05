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Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Bıçaklı kavgada yaralanan diğer genç de yaşamını yitirdi.

Bıçaklı kavgada yaralanan diğer genç de yaşamını yitirdi.

Bucak'ta yaşanan olayda 3 kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Toprak T, yanında bulunan bıçakla Burak Akgöz (31) ve Mehmet Daşdiken'i (22) yaraladı ve şahıslar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Akgöz, hastanede yaşamını yitirirken, saatler sonra ikinci acı haber geldi. Ameliyata alındığı öğrenilen Mehmet Daşdiken'inde yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay yerinden kaçan ve daha sonra yakalan şüpheli Toprak T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BURDUR

Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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