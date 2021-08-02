Son dakika haberi... Bıçaklanınca hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bıçaklanınca hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberi... Bıçaklanınca hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanınca hastanede iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçen şahıs tedavisinin ardından narkotik polisi tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanınca hastanede iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçen şahıs tedavisinin ardından narkotik polisi tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki F.A., karnından bıçaklanarak yaralandı. Bağırsaklarının dışarı çıktığı öğrenilen F.A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen H.Ç. polise teslim oldu. H.Ç., F.A.'yı uyuşturucu sattığı için bıçakladığını iddia etti. Hastanede F.A.'nın iç çamaşırında ise jelatine sarılı bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheli H.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi ve çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı F.A. hastanedeki 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. F.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Speedy Mustafa' lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra 'Ölmedim be' diyerek sevincinden sigara yaktı
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Oğulcan Engin Prens William
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Bıçaklanınca hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:25:24. #1.15#

title