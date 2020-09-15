Son dakika haberi: Bıçaklanarak öldürülen çocuk defnedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Bıçaklanarak öldürülen çocuk defnedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki gün önce gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen Hammami, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın da katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi.

Son dakika haberi: Bıçaklanarak öldürülen çocuk defnedildi
15.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:43

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki gün önce gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen Hammami, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın da katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi.

16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen Hammami'nin cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumundan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Acılı ailesi tabutun üzerine kapanarak ağıtlar yaktı. Daha sonra tekbirler getirilerek cenaze evinin önünde omuzlarda taşındı. Cenaze daha sonra Yeni Mahalle Mezarlığına götürülerek gasilhane önünde cenaze namazı kılınıp gözyaşları içinde defnedildi.

Cenaze törenine Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Vezirköprü İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz da katılarak aileye taziyelerini iletti.

Eymen'in cenazesinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi güvenlik önlemi aldı. Eymen'in ağabeyi İbrahim Hammami, "Devlete güveniyorum. Kardeşim Türk sporuna emek verdi, temsil etti. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyoruz. Ben de Türk vatandaşı ile evliyim. Hepimiz kardeşiz" dedi. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Falcao Gökhan Töre Nihat Özdemir Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kız Kredi Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bıçaklanarak öldürülen çocuk defnedildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 16:09:12. #1.15#
title