Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi

02.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:37
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da annesi, yengesi ve kardeşlerini bıçakla rehin alan şizofreni hastası Halil A., Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

ŞANLIURFA'da annesi, yengesi ve kardeşlerini bıçakla rehin alan şizofreni hastası Halil A., Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Olay, Eyüpnebi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Şizofreni tedavisi gören Halil A., birlikte yaşadığı annesi, yengesi ve kardeşleriyle tartıştı. Halil A., odasından aldığı bıçakla tehditler savurunca, aile bireyleri korkuya kapılıp kendilerini bir odaya kilitledi. Bu sırada Halil A., elinde bıçak pencereden çıkarak bağırınca mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Ardından da Özel Harekat polisleri çağırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde, Halil A. polisin tüm çağrılarına karşın eylemine sonlandırmayınca Özel Harekat polisleri operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, Halil A.'yı etkisiz hale getirdi. Halil A. tedavisi için hastaneye götürüldü.Evde rehin alınan yakınları da olay yerinde hazır bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Haydar Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:40:26. #1.16#
title