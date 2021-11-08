Son dakika haberi: 'Bi hareketine Bakar Hayat kampanyası' için emniyet müdürü direksiyon başına geçti - Haberler
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Son dakika haberi: 'Bi hareketine Bakar Hayat kampanyası' için emniyet müdürü direksiyon başına geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi: 'Bi hareketine Bakar Hayat kampanyası' için emniyet müdürü direksiyon başına geçti

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

NEVŞEHİR (İHA) - İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. 'Bi Hareketine Bakar Hayat' mottosuyla yürütülen kampanya çerçevesinde kamuoyunda farkındalığının en üst noktaya taşınması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla 'Bi Hareketine Bakar Hayat' ana temalı yeni bir kampanya düzenlendi. Düzenlenen kampanya çerçevesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay 'da kampanyaya katılan isimlerden oldu.

Atunay Direksiyon başında; "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde altmış azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" açıklamasıyla kampanyaya destek oldu. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi: 'Bi hareketine Bakar Hayat kampanyası' için emniyet müdürü direksiyon başına geçti

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