Son dakika haberi | Beyşehir Gölünde yüzdürülerek adaya götürülen biçerdöverle hasat
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Son dakika haberi | Beyşehir Gölünde yüzdürülerek adaya götürülen biçerdöverle hasat

Son dakika haberi... Beyşehir Gölünde yüzdürülerek adaya götürülen biçerdöverle hasat Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde bazı adalarda tarımsal faaliyetler de yürütülüyor.

11.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:43

Beyşehir Gölünde yüzdürülerek adaya götürülen biçerdöverle hasat

KONYA - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde bazı adalarda tarımsal faaliyetler de yürütülüyor. Dört tarafı tatlı sularla çevrili kara parçalarında üretilen ürünler, demir duba üzerinde gölde yüzdürülerek adaya çıkarılan biçerdöverler tarafından hasat ediliyor.

Beyşehir Gölü'nde Çeçen Adası'nda buğday ve arpayı biçtikten sonra biçerdöverin tekrar karşıdaki Gölkaşı Mahallesi'ne demir duba üzerinde balıkçı tekneleri tarafından suda çekilmek suretiyle yüzdürülerek çıkarılması renkli görüntüler oluşturdu. Biçerdöverin göl üzerindeki yolculuğu havadan da dronla görüntülendi. Çiftlik Mahallesi Muhtarı çiftçi Mehmet Erdoğan, Beyşehir Gölü üzerindeki kiraladıkları Çeçen Adası'nda yaz döneminde arpa, buğday ve nohut ekimi yaptıklarını belirterek, Ağustos ayının gelmesi ile birlikte bu ürünlerin adaya çıkarılan biçerdöverler sayesinde hasat edildiğini kaydetti.

"Çeçen ve Gölkaşı adalarında biçerdöverle hasat yapılıyor"

Adada tarımsal faaliyetler için traktör ve diğer aletlerin yanı sıra biçerdöveri de yerleşim merkezinde bu iş için geçmiş yıllarda özel olarak yaptırılan demir dubalar üzerinde taşıdıklarını aktaran Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Biçerdöverimizi yerleşim merkezimizde karada işi bittikten sonra adaya getiriyoruz. Burada hasatta 3-4 günlük işimiz oluyor. Samanını, balyasını yapıp çıkıyoruz. Hububatta bu sene ürün iyi idi. Ada büyük ama biz yarısını ekiyoruz, diğer yarısında hayvancılık yapılıyor. Burada bizim ektiğimiz yer 140 dönüm, 280 dekara yakın yer. Diğer alanlarda koyun ve inek besleniyor. Adanın karşı kıyıya mesafesi 3 kilometre. Bu alandaki suyun derinliği ise 4-5 metre civarında. Burada hasat için adaya biçerdöver getirip götürdüğümüzü haberlerde televizyonlardan görenler şaşırıyor ama Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde böyle doğal güzellikler içerisinde bu tür faaliyetler de yaşanıyor. Merak edenlerin gelip görmelerini isteriz. Tabii, karada biçerdöver işi biraz daha kolay ama adada bu biraz daha fazla emek istiyor. Bu bölgede Çeçen ve Gölkaşı adalarında biçerdöverle hasat yapılıyor. Üzerine biçerdöver çıkarılan duba göl üzerinde balıkçı tekneleri tarafından yanlarından ya da ön taraftan çekilerek taşınıyor. Pandemi süreci nedeniyle biz burada herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü, burada çalışan aile fertlerimizin karayla herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Burada da gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerimizi yapıyoruz."

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Son dakika haberi | Beyşehir Gölünde yüzdürülerek adaya götürülen biçerdöverle hasat

Kaynak: İHA

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