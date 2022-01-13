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Son dakika haberi: Beyşehir Gölü'nde kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Beyşehir Gölü'nde kar yağışı etkili oluyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı 2 gündür etkili oluyor.

Beyşehir Gölü'nde kar yağışı etkili oluyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı 2 gündür etkili oluyor. Beyşehir Gölü'ndeki balıkçı tekneleri beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe genelinde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkçılar da av faaliyetlerini durdurdu. Kar yağışı nedeniyle limanlarda kalan balıkçı tekneleri de beyaz örtüyle kaplandı. Göl üzerinde yaşam süren sakar meke, martı, bahri gibi türler de soğuk havalar ve yağıştan etkilendi. On binlerce sakar meke açıklardan kıyı kesimlere doğru akın etti. Kümeler oluşturan sakar mekeler göl kıyılarında çizgi oluşturdu. Göl kıyılarında yiyecek arayışına giren martılar da vatandaşlar tarafından besleniyor.

Bu arada, ilçeye bağlı yüksek rakımlı dış mahallelerde 20 santime yaklaşan kar nedeniyle belediye ekipleri, kar temizliği ve buzlanmaya karşı yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

(ARÖ-AH-ÖZ-Y)

Son dakika haberi: Beyşehir Gölü'nde kar yağışı etkili oluyor

Son dakika haberi: Beyşehir Gölü'nde kar yağışı etkili oluyor

Son dakika haberi: Beyşehir Gölü'nde kar yağışı etkili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Son Dakika Haberleri

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