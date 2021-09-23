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Son dakika haberi: Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven göreve başladı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven göreve başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Dr.Kutay Güven yeni görevine başladı.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Dr.Kutay Güven yeni görevine başladı.

Güven, yaptığı açıklamada, Eylül 2021 tarihi itibariyle Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atantığını anımsatarak, "Beyşehir'imizin güzel insanlarının sağlıklı yaşamına bir nebze olsun katkı sağlama fırsatı bulabileceğim. Bu göreve beni layık gören büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Dr.Kutay Güven, memleketi Beyşehir'e hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Doğup büyüdüğüm, ekmeğini yiyip havasını teneffüs ettiğim, okullarında okuduğum güzel memleketimizin hastanesinde hekimlik gibi kutsal bir görevi ifa ederek Beyşehir'imize hizmet etmekten onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim."

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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