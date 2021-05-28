Son dakika haberi! Beyşehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam yükseldi
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Son dakika haberi! Beyşehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam yükseldi

Son dakika haberi! Beyşehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam yükseldi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Beyşehir ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde son iki yılda istihdamın önemli ölçüde yükseldiği bildirildi.

Beyşehir ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde son iki yılda istihdamın önemli ölçüde yükseldiği bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Belediye Kültür Merkezi'nde, belediye birim müdürlerinin de katıldığı belediye personeline yönelik gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada, ilçenin istihdam konusuna değindi.

Beyşehir'in istihdam alanlarını çoğaltmaya niyet ettiklerini ve bu alandaki sayıların bugünlerde yükseldiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Bayındır, "Beyşehir organize sanayisinde şu an 4 bin 500 kişi çalışıyor. İlk geldiğimizde 1700 kişi çalışırken şimdi bu sayı önemli ölçüde yükseldi. Şimdi neredeyse fabrika yapacak yer kalmadı. Niyetimiz neyse kaderimiz o oldu." dedi.

Beyşehir'in artan istihdam imkanlarıyla, yaşanan pandemiden Türkiye'de ekonomik yönden en az etkilenen yerlerden birisi olduğuna dikkati çeken Bayındır, şunları kaydetti:

"Beyşehir, koronavirüs salgını dolayısıyla ekonomik yönden en az etkilenen yerlerden biri oldu. Allah bizim iş adamlarımızın ve esnafımızın işini rast getirsin. Çünkü onlar yatırım yaptıkça benim toprağımın çocuklarına iş kapısı açılıyor. Şehrimde iş diye bekleyenler iş bulduğu gün benim huzurlu olacağım gündür. Beyşehir'de istihdam alanında çalışan sayısını 16 -17 bini gördüğüm gün amacıma ulaşacağım."

Son dakika haberi! Beyşehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam yükseldi
Son dakika haberi! Beyşehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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